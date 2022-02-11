В ООН выступили за разморозку афганских активов

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. ООН считает, что одной лишь гуманитарной помощи недостаточно для покрытия потребностей афганского населения. Об этом сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя решение президента США Джо Байдена заморозить принадлежащие стране $7 млрд, половина из которых якобы пойдет на гуманитарные нужды.

"Мы и ранее заявляли и призывали высвободить замороженные активы Афганистана. Мы воодушевлены сегодняшним решением [президента США] в связи с этим, - сказал он. - Также важно подтвердить, что одной гуманитарной помощи будет недостаточно для покрытия огромных потребностей населения в долгосрочной перспективе".