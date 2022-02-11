Белый дом заявил, что США и ЕС достигли единства по санкциям в отношении России

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. США и европейские страны достигли значительной степени единства по санкциям в отношении России в случае ее гипотетического вторжения на Украину. Об этом сообщил в пятницу на брифинге помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"В тесной координации с европейскими партнерами мы ясно заявляем России, что готовы заниматься дипломатией на основе наших ценностей и принципа взаимности", - сказал он. "Но мы также готовы решительно ответить вместе с нашими союзниками и партнерами, если Россия предпримет военные действия. Наш ответ будет включать жесткие экономические санкции. Одинаковые пакеты будут введены Евросоюзом, Великобританией, Канадой и другими странами", - добавил Салливан.