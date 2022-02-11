Основатель телеканала "НАШ" заявил о начале бессрочных протестов из-за санкций

КИЕВ, 11 февраля. /ТАСС/. Бывший депутат Рады и основатель телеканала "НАШ" Евгений Мураев, против которого в пятницу на Украине были введены санкции, заявил о начале бессрочных протестов с 14 февраля.

"То, что прозвучало на СНБО (заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины - прим. ТАСС), - это закрытие телеканала "НАШ", а это значит, что мы переходим к бессрочным протестам. Это означает, что мы будем пока в интернете, но с понедельника (14 февраля - прим. ТАСС) переходим к бессрочным протестам", - сказал он собравшимся в пятницу в Киеве на митинг в поддержку телеканала, комментируя решение Совбеза Украины.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) назвала санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в отношении телеканала "НАШ" уничтожением свободы слова и демократии на Украине.

"Режим [президента Украины Владимира] Зеленского методично уничтожает на Украине свободу слова, демократию и любые проявления инакомыслия, - говорится в заявлении партии. - Следом за уничтожением пяти оппозиционных каналов - "112 Украина", NewsOne, ZIK, UkrLive и "Первый независимый", - а также независимых интернет-ресурсов - strana.ua и sharij.net - карманная охранка Зеленского, в которую превратился СНБО, расправилась с телеканалом "НАШ".