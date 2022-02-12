Reuters: США выразили обеспокоенность сотрудничеством РФ и КНР на высшем уровне

ВАШИНГТОН, 12 февраля. /ТАСС/. Вашингтон выразил обеспокоенность тем, что Москва и Пекин взаимодействуют на высшем уровне. Об этом сообщило в пятницу вечером агентство Reuters.

"[Они] работают над тем, чтобы навредить нам", - изложил свою точку зрения представитель американской администрации журналистам, сопровождавшим госсекретаря США Энтони Блинкена, который совершает рабочую поездку в регион, во время перелета из Австралии в Республику Фиджи.

Как утверждал американский чиновник, речь идет о все большем сближении России и Китая, а недавняя встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина, по его мнению, указывает на то, что Пекин считает действия Москвы в отношении Киева легитимными.

Путин 4 февраля посетил церемонию открытия Олимпиады в Пекине. В тот же день состоялась его встреча с Си Цзиньпином. Это первый визит российского президента в Китай с начала пандемии коронавируса. В ходе переговоров на высшем уровне было принято совместное заявление Москвы и Пекина о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.