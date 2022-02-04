Путин и Си Цзиньпин обсудили совместные подходы к вызовам глобальной безопасности

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Дальнейшее развитие и укрепление двусторонних отношений, а также координация действий на международной арене и выработка совместных подходов к актуальным проблемам и вызовам глобальной безопасности стали центральной темой состоявшегося в пятницу визита президента РФ Владимира Путина в Пекин и его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Дружба без границ и призыв к отказу от подходов холодной войны. Заявление лидеров РФ и КНР

По итогам продолжавшейся более двух с половиной часов встречи лидеры двух стран приняли совместное заявление, в котором подчеркивается, что дружба между Россией и Китаем "не имеет границ", а в их сотрудничестве "нет запретных зон". В документе подчеркивается, что Москва и Пекин выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают альянс отказаться от подходов времен холодной войны.

В ходе визита состоялось подписание пакета документов. Президент России также присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

ТАСС обобщил ключевые моменты визита.

После перерыва

В прошлый раз Путин посещал Китай с рабочим визитом в апреле 2019 года. Тогда в Пекине он принял участие в мероприятиях второго международного форума "Один пояс - один путь", а также провел встречу с Си Цзиньпином, в ходе которой лидеры сверили часы по всем проектам торгово-экономического развития и обсудили международную повестку.

В начале нынешнего визита российский лидер отметил, что, хотя в течение двух лет не удавалось проводить личные встречи с Си Цзиньпином, он и председатель КНР находились в постоянном контакте, принимали участие в видеоконференциях, говорили друг с другом по телефону.

Накануне визита Путин написал для агентства "Синьхуа" статью "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее", в которой подчеркнул, что РФ и КНР - близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия.

На фоне обострения

Визит Путина в Пекин состоялся на фоне обострения обстановки в Европе, нагнетаемого США и их партнерами по НАТО в ответ на предложения России по формированию долгосрочных гарантий безопасности на евразийском континенте. Со стороны Пекина эти предложения нашли "понимание и поддержку".

Лидеры РФ и КНР подчеркнули, что ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность за счет других. Они призвали Вашингтон отказаться от планов размещения наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и будут укреплять координацию по этому вопросу.