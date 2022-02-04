Путин и Си Цзиньпин обсудили совместные подходы к вызовам глобальной безопасности

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Дальнейшее развитие и укрепление двусторонних отношений, а также координация действий на международной арене и выработка совместных подходов к актуальным проблемам и вызовам глобальной безопасности стали центральной темой состоявшегося в пятницу визита президента РФ Владимира Путина в Пекин и его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
По итогам продолжавшейся более двух с половиной часов встречи лидеры двух стран приняли совместное заявление, в котором подчеркивается, что дружба между Россией и Китаем "не имеет границ", а в их сотрудничестве "нет запретных зон". В документе подчеркивается, что Москва и Пекин выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают альянс отказаться от подходов времен холодной войны.
В ходе визита состоялось подписание пакета документов. Президент России также присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
ТАСС обобщил ключевые моменты визита.
После перерыва
В прошлый раз Путин посещал Китай с рабочим визитом в апреле 2019 года. Тогда в Пекине он принял участие в мероприятиях второго международного форума "Один пояс - один путь", а также провел встречу с Си Цзиньпином, в ходе которой лидеры сверили часы по всем проектам торгово-экономического развития и обсудили международную повестку.
В начале нынешнего визита российский лидер отметил, что, хотя в течение двух лет не удавалось проводить личные встречи с Си Цзиньпином, он и председатель КНР находились в постоянном контакте, принимали участие в видеоконференциях, говорили друг с другом по телефону.
Накануне визита Путин написал для агентства "Синьхуа" статью "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее", в которой подчеркнул, что РФ и КНР - близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия.
На фоне обострения
Визит Путина в Пекин состоялся на фоне обострения обстановки в Европе, нагнетаемого США и их партнерами по НАТО в ответ на предложения России по формированию долгосрочных гарантий безопасности на евразийском континенте. Со стороны Пекина эти предложения нашли "понимание и поддержку".
Лидеры РФ и КНР подчеркнули, что ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность за счет других. Они призвали Вашингтон отказаться от планов размещения наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе и будут укреплять координацию по этому вопросу.
Путин и Си Цзиньпин выступили против формирования "закрытых блоковых структур и противоборствующих лагерей" в Азиатско-Тихоокеанском регионе и "сохраняют высокую бдительность относительно негативного влияния на мир и стабильность" индо-тихоокеанской стратегии Соединенных Штатов. В частности, обе стороны всерьез обеспокоены созданием партнерства AUKUS между США, Великобританией и Австралией.
В совместном заявлении подчеркивается, что Москва придерживается принципа "одного Китая" и выступает против независимости Тайваня "в какой бы то ни было форме". Также Россия и Китай намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран "под каким бы то ни было предлогом", выступают против так называемых цветных революций и будут наращивать взаимодействие в этой части.
Всем ядерным державам следует "отказаться от менталитета холодной войны и "игр с нулевой суммой", снижать роль ядерного оружия в своей политике <...>, вывести развернутые за рубежом ядерные вооружения, исключить ничем не ограниченное развитие глобальной противоракетной обороны".
Экономический аспект
В ходе визита подписан пакет из 16 межправительственных, межведомственных и коммерческих документов. В их числе - долгосрочный договор на поставку в Китай на поставку 10 млрд куб. м природного газа по дальневосточному маршруту и соглашение о поставках 100 млн тонн нефти через Казахстан в течение 10 лет. Также принята "дорожная карта", предполагающая наращивание взаимной торговли товарами и услугами с нынешних $140 млрд до $200 млрд к 2024 году.
Как сказал президент РФ Владимир Путин, открывая двусторонние переговоры в Пекине: "Наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китай".
Как говорится в сообщении "Роснефти", сумма сделки по поставке нефти "Роснефтью" в объеме 100 млн тонн в течение 10 лет в адрес Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) составляет $80 млрд и "определяется по формуле исходя из рыночных котировок сырой нефти". Кроме того, "Роснефть" и китайская компания Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области информатизации и цифровизации до 2027 года.
На открытии Олимпиады
В завершение визита Путин в качестве гостя побывал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр, состоявшейся на Пекинском национальном стадионе "Птичье гнездо". Российский лидер разместился на одной из трибун стадиона, он стоя приветствовал российскую сборную, когда она проходила по арене стадиона. Путин был в теплой зимней куртке черного цвета - в Пекине в пятницу стоит зимняя погода, около 5 градусов ниже нуля, и трибуны стадиона расположены на открытом воздухе.
Перед этим в ходе беседы с лидером КНР Путин выразил уверенность в том, что и российские, и китайские спортсмены на Олимпиаде "выступят достойно".