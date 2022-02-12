Семь лет минским соглашениям. Есть ли выход из тупика?

К настоящему времени не выполнен ни один из пунктов договоренностей, а устойчивого перемирия установить не удалось

Семь лет исполняется 12 февраля 2022 года с того дня, как в Минске был согласован главами "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия) и подписан контактной группой по мирному урегулированию комплекс мер по выполнению минских соглашений. Этот документ остановил тогда горячую фазу конфликта в Донбассе, получил поддержку Совбеза ООН и стал основой всех дальнейших мирных переговоров. За прошедшие годы их участникам не раз удавалось прийти к согласию - о прекращении огня, отводе вооружений, обмене пленными. Но обсуждение политических пунктов минского документа, включая предоставление региону особого статуса, неизменно блокировалось Киевом, а без этого ненадежными оказывались и все другие договоренности. В итоге спустя семь лет не выполнен ни один из пунктов договоренностей, а устойчивого перемирия установить не удалось.

В последнее время проблема выполнения "Минска" оказалась в самом центре международной повестки, став одним из важных пунктов в диалоге РФ и США, которые по инициативе Москвы начали переговоры по гарантиям безопасности. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин уверен, что, если бы минские соглашения были к настоящему времени выполнены, вопрос о гарантиях безопасности в Европе так остро бы не встал. "Центр проблемы, которую подняла сегодня Россия, находится в "Минске", - подчеркнул он в беседе с корреспондентом ТАСС. Курс на анти-Россию "Если бы Украина реализовала тот план мирного урегулирования конфликта, который был подписан семь лет назад, и имела в своем составе Донбасс, получивший автономию с полномочиями влиять на решения центра, она никогда бы не приняла курс на вступление в НАТО, не согласилась на широкомасштабное присутствие иностранных войск, размещение иностранных баз, проведение на своей территории учений альянса", - считает Жарихин. Украина, по его словам, могла превратиться в федерацию и стать нейтральным государством. "Такая Украина вполне бы устроила Россию, и проблемы безопасности, которые ставит Москва сегодня, были бы решены", - отметил он. Более того, полагает Жарихин, в момент подписания минских соглашений на такой сценарий были готовы и европейские страны. Но Киев встал на путь затягивания процесса урегулирования, наращивая тем временем вооруженные силы и все больше формируясь в качестве враждебного Москве государства - "анти-России". Кто заставит Киев? Минские соглашения, как отмечают эксперты, были подписаны Киевом под давлением обстоятельств. "Это был момент максимальной слабости, у украинского руководства не было другого выхода. Поэтому политическая элита страны всегда довольно негативно относилась к ним", - отметил в беседе с ТАСС глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Последние переговоры политсоветников "нормандской четверки", состоявшиеся на этой неделе, показали, что Киев по-прежнему отказывается вступать в прямой диалог с республиками Донбасса о будущем статусе региона. Разногласия именно по этому вопросу не позволили сторонам даже согласовать итоговое коммюнике. Как заявил по итогам встречи замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, ситуация во внутриукраинском урегулировании остается патовой. "Мы находимся на нулевой отметке", - сказал он. По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, президент Украины Владимир Зеленский мог бы пойти на уступки в переговорах по Донбассу, если бы не боялся национал-радикалов и политических конкурентов, которые опираются на националистический электорат. В этой ситуации, считает эксперт, повлиять на позицию Киева могут только США, которые контролируют и Зеленского, и оппозицию, в том числе экс-президента Петра Порошенко, "так как знают о них все" - все "офшоры и счета". В Москве были согласны с такой оценкой роли Вашингтона. Еще в июне прошлого года, выступая в Женеве после саммита России и США, Козак отметил, что, если США повлияют на Киев, ситуация может сдвинуться с мертвой точки. А глава МИД РФ Сергей Лавров недавно прямо заявил, что, кроме США, никто не может заставить Киев выполнить минские соглашения. Цель США - "ни мира, ни войны" Белый дом в последнее время действительно сделал ряд заявлений, в которых признал необходимость выполнения сторонами достигнутых в Минске договоренностей. "Путь к урегулированию противоречий в Донбассе лежит через минские соглашения", - сказал в начале января госсекретарь США Энтони Блинкен, выразив готовность Вашингтона "попробовать содействовать их имплементации".

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