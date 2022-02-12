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Кризис на Украине
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Часть дипломатов посольства США в Киеве покинут Украину

Основная часть команды продолжит работать в Киеве
Посольство США в Киеве Анна Марченко/ТАСС
Описание
Посольство США в Киеве
© Анна Марченко/ТАСС

КИЕВ, 12 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент приказал американским дипломатам в Киеве, не занимающими критически важные должности, выехать с Украины. Об этом в субботу сообщило посольство США на Украине в Twitter.

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"Сегодня Госдеп приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности", - говорится в сообщении посольства.

Уточняется, что такое решение связано с постоянными сообщениями о якобы имеющем место наращивании численности российских военных на границе с Украиной, "указывающих на возможность значительных военных действий". В диппредставительстве добавили, что основная часть команды посольства США, несмотря на сокращение персонала, продолжит работать в Киеве.

В пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты идут на дальнейшее сокращение численности персонала своего посольства на Украине и призывают всех американцев немедленно покинуть эту страну. В тот же день агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщило о планах США эвакуировать сотрудников своего посольства в Киеве.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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