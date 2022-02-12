МИД Швеции призвал подданных королевства покинуть Украину

СТОКГОЛЬМ, 12 февраля. /ТАСС/. МИД Швеции ужесточает рекомендации против поездок на Украину и призывает уже находящихся там шведов покинуть страну. Об этом говорится в опубликованном в субботу пресс-релизе правительственной канцелярии.

"В связи с изменениями в ситуации с безопасностью министерство иностранных дел сегодня приняло решение [принять рекомендацию для подданных Швеции] воздерживаться от любых поездок на Украину и призвать шведов, находящихся на Украине, покинуть страну", - указано в сообщении.

МИД и посольство Швеции в Киеве внимательно следят за развитием событий и поддерживают тесные контакты с другими странами ЕС и Северной Европы. "Неопределенность в отношении развития [ситуации вокруг Украины] велика, ситуация с безопасностью может быстро измениться, и министерство иностранных дел постоянно пересматривает и адаптирует эти рекомендации", - говорится в пресс-релизе.

Шведы на Украине должны принять меры, чтобы покинуть Украину как можно скорее. МИД напоминает о необходимости "проверить свои проездные документы, условия страхования". "Каждый организует свой отъезд. Резкое ухудшение ситуации с безопасностью может ограничить возможности посольства по оказанию консульской поддержки", - считают в МИД.

Министерство также призывает жителей Швеции на Украине проявлять большую осторожность, следить за развитием событий через местные и международные средства массовой информации и регистрироваться в специальном списке посольства. Шведам, участвующим в международных инициативах, рекомендуется обращаться к своим работодателям для получения дальнейших инструкций. По оценкам посольства, в настоящее время в стране находятся около 200-300 подданных королевства.