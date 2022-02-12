Словакия отзывает семьи сотрудников посольства страны в Киеве и генконсульства в Ужгороде

ПРАГА, 12 февраля. /ТАСС/. МИД Словакии в связи с обострением ситуации вокруг Украины в субботу принял решение вывезти на родину семьи сотрудников посольства республики в Киеве и генерального консульства в Ужгороде. Об этом сообщило Словацкое телевидение .

Внешнеполитическое ведомство Словакии одновременно выдало рекомендацию гражданам республики воздержаться от поездок на Украину.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.