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Reuters: Лавров заявил, что РФ скоро передаст ответ на документ США по безопасности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Лавров заявил Блинкену, что РФ скоро передаст США ответ на американский документ по безопасности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Госдеп.

Лавров в разговоре с Блинкеном вновь опроверг наличие у РФ планов вторжения на Украину, отметили в агентстве. Телефонный разговор Блинкена и Лаврова длился 35 минут, имел место "прямой обмен мнениями", сообщило Reuters.

Блинкен заявил Лаврову, что США по-прежнему привержены поиску дипломатического пути разрешения кризиса вокруг Украины, заявило агентство.

Госдеп считает, что Лавров в разговоре с Блинкеном "определенно не сигнализировал" о том, что Москва готова к деэскалации, сообщило Reuters.

Новость дополняется.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияКризис на УкраинеПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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