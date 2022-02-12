Reuters: Лавров заявил, что РФ скоро передаст ответ на документ США по безопасности

Лавров заявил Блинкену, что РФ скоро передаст США ответ на американский документ по безопасности, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Госдеп.

Лавров в разговоре с Блинкеном вновь опроверг наличие у РФ планов вторжения на Украину, отметили в агентстве. Телефонный разговор Блинкена и Лаврова длился 35 минут, имел место "прямой обмен мнениями", сообщило Reuters.

Блинкен заявил Лаврову, что США по-прежнему привержены поиску дипломатического пути разрешения кризиса вокруг Украины, заявило агентство.

Госдеп считает, что Лавров в разговоре с Блинкеном "определенно не сигнализировал" о том, что Москва готова к деэскалации, сообщило Reuters.

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