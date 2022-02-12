Чехия отзывает семьи сотрудников своего посольства на Украине

ПРАГА, 12 февраля. /ТАСС/. Чехия в связи с обострением напряженности на российско-украинской границе возвращает на родину семьи сотрудников своего посольства в Киеве. Как сообщила в субботу газета Mladá fronta DNES , дипломатическое представительство республики продолжит работу.

"Если произойдет эскалация напряженности на Украине, Чехия готова обеспечить возвращение своих граждан в безопасное место. Мы в Чехии не подвержены панике", - приводит издание слова первого вице-премьера, главы МВД республики Вита Ракушана.

Министерство иностранных дел Чехии в связи с ситуацией на восточной и северной границах Украины в субботу рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в эту страну, а также в Белоруссию и Ростовскую область России.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.