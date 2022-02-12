Боррель заявил, что диппредставительства стран ЕС продолжают работать в Киеве

БРЮССЕЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Дипломатические представительства стран Евросоюза на Украине остаются работать в Киеве. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в субботу в Брюсселе.

"Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают действовать в поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями. Присутствие на месте и рекомендации по поездкам для граждан ЕС корректируются по мере необходимости с учетом ситуации по безопасности", - отмечается в заявлении.

По словам Борреля, "ЕС и его государства координируют действия с учетом текущей ситуации на Украине". "Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и дипломатических усилий, направленных на деэскалацию. Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия", - заключил Боррель.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.