Лукашенко и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Ситуация вокруг Украины обсуждалась среди других тем международной повестки дня в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора между президентами России Владимиром Путиным и Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Главы государств обсудили вопросы международных отношений, в том числе ситуацию вокруг Украины, и график предстоящих встреч и переговоров", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Лукашенко провели в субботу телефонный разговор, во время которого была рассмотрена ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России. По данным пресс-службы президента России, во время беседы были также рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, было условлено о дальнейших личных контактах.

Предложения по безопасности

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два соглашения - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. США и НАТО 26 января передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности. Американская сторона просила не обнародовать тексты этих документов, однако госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг перечислили их основные положения. Согласно этим заявлениям, Запад не пошел на принципиальные для России уступки, но обозначил направления для дальнейших переговоров.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.