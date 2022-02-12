Эксперт: Туркмения стала еще одной страной Центральной Азии, где проходит транзит власти

ТАШКЕНТ, 12 февраля. /ТАСС/. Внеочередные выборы президента Туркмении, назначенные на 12 марта, являются ничем иным, как транзитом власти еще в одной стране Центральной Азии. Об этом в субботу заявил ТАСС политолог, специалист по Центральной Азии Равшан Назаров.

"Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов 11 февраля выступил на заседании Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) с неожиданным, если не сказать сенсационным, заявлением о том, что он уже два года как достиг возраста пророка и хочет обсудить непростое решение о себе, к которому он пришел", - сказал Назаров. По его мнению, экспертное сообщество сразу пришло к выводу, что Бердымухамедов приступил к заключительному этапу транзита власти, который он готовит уже несколько лет. Также политолог отметил, что ни у кого из специалистов не возникло сомнений, что преемником нынешнего главы Туркмении станет его единственный сын Сердар, которому недавно исполнилось 40 лет и который, согласно местному законодательству, может баллотироваться в президенты.

Эти прогнозы были подтверждены уже в субботу, когда нижняя палата парламента Туркмении приняла постановление о проведении 12 марта внеочередных выборов главы этой страны, а ЦИК Туркмении, как сообщают местные СМИ, уже начал подготовку к этим выборам.

Кто может стать президентом

В соответствии с законодательством, президентом Туркмении может быть избран гражданин этой страны, родившийся в Туркмении, не моложе сорока лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий и работающий в Туркмении. Президент Туркмении избирается непосредственно народом Туркмении сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.

Последний раз выборы президента Туркмении состоялись в 2017 году. По закону следующие выборы должны были пройти в 2024 году.

Специалисты отмечают, что, сообщив о намерении покинуть пост президента, Бердымухамедов заявил о намерении остаться спикером верхней палаты парламента (второй по значимости пост в стране), что является признаком транзита власти.

Подготовил преемника

Сердар Бердымухамедов, который, как ожидается, может стать третьим по счету президентом Туркмении, является выпускником Туркменского сельхозуниверситета и Дипакадемии МИД России, также обучался в Женевском центре политики безопасности. Он доктор технических наук, несмотря на относительную молодость имеет опыт работы в госструктурах в разных сферах экономики. В частности, он работал в Ассоциации пищевой промышленности, внешнеполитическом ведомстве страны, Комитете по управлению и использованию углеводородных ресурсов, парламенте, главой Ахалского велаята (области), председателем высшей контрольной палаты, членом госсовета безопасности. В настоящее время он исполняет обязанности вице-премьера по вопросам финансов и экономики.

"Показательно, что в последнее время Сердар Бердымухамедов совершил ряд зарубежных визитов", - отметил Назаров. В минувшем году он встречался с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, императором Японии Нарухито, премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В январе нынешнего года он совершил визиты в Иран и Узбекистан, где провел переговоры с президентами Эбрахимом Раиси и Шавкатом Мирзиёевым. Всего несколько дней назад он провел переговоры с первым заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром.

По словам Назарова, экспертное сообщество не могло не отметить и тот факт, что с 2021 года деятельность Сердара Бердымухамедова стала основной темой СМИ Туркмении, которые ранее в первую очередь рассказывали о деятельности его отца. "Это еще один явный признак грядущего транзита власти", - подчеркнул политолог.