Как проходят президентские выборы в Туркмении

Нижняя палата парламента Туркмении приняла постановление о проведении 12 марта внеочередных выборов президента, о которых ранее сообщил Центризбирком страны.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов 11 февраля заявил, что принял "непростое решение о себе", и отметил, что дорогу во властные структуры на новом этапе развития страны надо предоставить молодым руководителям.

ТАСС собрал выдержки из Конституции Туркмении и Избирательного кодекса, касающиеся полномочий главы государства и процедуры президентских выборов в республике.

Полномочия президента

Согласно основному закону Туркмении, президент является главой государства и исполнительной власти, высшим должностным лицом, выступает гарантом государственной независимости и статуса нейтралитета Туркмении, его территориальной целостности, соблюдения конституции и выполнения международных обязательств.

Президентом может быть избран гражданин республики, родившийся в Туркмении, не моложе 40 и не старше 70 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих пятнадцати лет постоянно проживающий в стране и работающий в государственных органах, общественных объединениях, на предприятиях, в учреждениях, организациях.

Президент избирается непосредственно народом Туркмении сроком на пять лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.

Президент проводит в жизнь конституцию и законы, руководит осуществлением внешней политики, является верховным главнокомандующим вооруженными силами, утверждает программы и основные направления политического, экономического и социального развития страны.

Президент может быть досрочно освобожден от должности при невозможности выполнения им своих обязанностей по болезни. Меджлис (нижняя палата парламента) на основании заключения создаваемой им независимой медицинской комиссии принимает решение о досрочном освобождении президента от должности. Такое решение принимается не менее чем двумя третями голосов от установленного числа депутатов Меджлиса.

Если президент по тем или иным причинам не может исполнять свои обязанности, впредь до избрания нового президента временное исполнение обязанностей главы государства на основании решения Государственного совета безопасности возлагается на одного из заместителей председателя кабинета министров. Президентские выборы в этом случае должны быть проведены не позднее 60 дней со дня перехода его полномочий к временно исполняющему обязанности лидера республики. Лицо, временно исполняющее обязанности президента, не может баллотироваться на пост главы государства.

Порядок проведения президентских выборов