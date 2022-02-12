Глава британского Минобороны считает "весьма вероятным" вторжение РФ на Украину

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес утверждает, что вторжение России на Украину является "весьма вероятным" сценарием развития событий. Такое мнение он выразил в опубликованном в субботу интервью газете The Times .

"Беспокоит тот факт, что, несмотря на интенсификацию дипломатических усилий, увеличение военного присутствия [РФ на границе с Украиной] продолжилось. Оно не остановилось, а продолжилось", - сказал Уоллес. Согласно его оценкам, российское вторжение на Украину может начаться "в любой момент".

В пятницу Уоллес и начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин посетили с официальным визитом Москву, в рамках которого провели встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. По итогам беседы глава британского Минобороны признался, что серьезно относится к заявлениям военного руководства России об отсутствии планов вторжения на Украину, но судить будет по действиям, а не по словам.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.