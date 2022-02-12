Один из идеологов Brexit Фараж призвал НАТО отказаться от принятия Украины в свой состав

ЛОНДОН, 12 февраля. /ТАСС/. Британский политик Найджел Фараж, возглавлявший Партию независимости Соединенного Королевства (с 2006 по 2009 год и с 2010 по 2016 год) и Партию Brexit (2019-2021), призвал НАТО отказаться принимать Украину в состав альянса.

"Присоединение Украины к НАТО не несет для нас никаких преимуществ и не отвечает нашим интересам. Если мы пойдем на такую уступку на нынешнем этапе ради достижения мира, это может сработать", - сказал он в субботу в эфире YouTube-канала Triggernometry. По мнению Фаража, сближение России с "коммунистическим Китаем" вследствие усугубляющихся разногласий Москвы со странами Запада будет стратегическим просчетом Великобритании и ее союзников.

Фараж известен в Великобритании как один из ключевых идеологов выхода страны из состава Евросоюза (ЕС). При нем рейтинг Партии независимости Соединенного Королевства достиг наивысших показателей в истории. Он покинул партию в 2016 году, объяснив такой шаг выполненной задачей на референдуме по вопросу дальнейшего членства Великобритании в ЕС, так как победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции.

Министерство иностранных дел России 17 декабря прошлого года опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошли несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено.