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Глава ДНР не верит, что Украина когда-либо начнет исполнять минские соглашения

По словам Дениса Пушилина, страны-гаранты не делают "правильных посылов", а власти США пытаются "подыграть" Украине

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в ДНР не питают иллюзии насчет исполнения Киевом минских соглашений. По его словам, страны-гаранты не делают "правильных посылов", а власти США пытаются "подыграть" Украине.

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"Мы со своей стороны уже не испытываем никаких иллюзий перед встречами и с контактной группой, и в "нормандском формате" на разных уровнях, можем говорить и предсказывать, чем все закончится. <...> Мы не видим никаких предпосылок, никаких правильных посылов со стороны стран-гарантов, со стороны США. То есть, наоборот, США сейчас пытаются на таком уровне даже подыграть Украине", - сказал глава республики в интервью RT.

Пушилин отметил, что растянутый конфликт до сих пор не завершен из-за попыток Украины затянуть время и "заболтать ситуацию". "Увы, но нужно констатировать, что Украина с этим справляется", - добавил он.

В целом Донбасс готов к возможному наступлению украинской армии, считает глава ДНР. "Но при этом мы понимаем: с тем количеством оружия, тем количеством наемников, которые уже находятся на территории Украины, даже на территории Донбасса, которая подконтрольна Украине, ситуация может пойти по очень сложной траектории для нас. И мы, конечно, будем реагировать, исходя из ситуации, но не исключаем обращения за помощью к РФ", - подчеркнул он.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, предполагающие не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор утвержденный в феврале 2015 года комплекс мер по выполнению минских соглашений не реализован. Киев отказывается от воплощения в жизнь политической части договоренностей.

Россия на высшем уровне неоднократно выражала приверженность минским соглашениям 2015 года, которые считает безальтернативной основой урегулирования внутреннего конфликта на Украине.

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