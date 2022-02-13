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Глава ДНР: действия Киева показывают, что Донбассу "ужасно плохо" быть в рамках Украины

Денис Пушилин считает, что если бы Украина без контактной группы и "нормандского формата" занималась урегулированием конфликта с Донбассом, то мог бы произойти геноцид

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Проводимая киевскими властями политика указывает на то, что самопровозглашенным республикам Донбасса "ужасно плохо" быть территорией Украины. Об этом заявил в воскресенье глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью RT.

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"Такими шагами [президент Украины Владимир] Зеленский и его команда <...>, по сути, демонстрируют, что будет ужасно плохо, если ситуация как-то пойдет по пути того, что мы будем вынуждены вернуться в Украину. Мы будем уничтожены", - сказал он.

Глава республики считает, что если бы Украина без контактной группы и "нормандского формата" занималась урегулированием конфликта с Донбассом, то мог бы произойти геноцид. "Тут, кстати, они же открыто об этом говорили. Никакой здравомыслящий житель Донецкой и Луганской народных республик не может без ужаса представлять, что будет, если попасть в ту реальность, которую рисует перед собой нынешняя киевская власть", - добавил Пушилин.

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