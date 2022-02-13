Греция надеется на дипломатическое урегулирование между Россией и Украиной

АФИНЫ, 13 февраля. /ТАСС/. Греция надеется на урегулирование ситуации в отношениях России и Украины дипломатическим путем. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому в эфире греческого телеканала Skai .

"Весь мир следит за развитием событий в России и Украине. Мы все надеемся, что вопрос будет решен дипломатическим путем. При этом наша страна как член западного мира относится к вопросу Украины также, как наши партнеры и союзники", - сказал представитель правительства Греции, являющейся членом ЕС и НАТО.

"Мы принимали и будем принимать наши меры для того, чтобы то, что касается в основном нас, кроме гуманитарной темы и вопроса мира и мирного урегулирования споров, не застало нас беззащитными. Страна примет меры для поддержки экономики и общества в связи с потерями или возможными дальнейшими потрясениями, которые мы понесем из-за природного газа", - сказал Иконому.

В начале января греческая газовая компания DEPA сообщила, что заключила соглашение с "Газпромом" об условиях ценообразования на российский природный газ в 2022 году, а также в последующие годы - до 2026 года (когда истекает соответствующий контракт), поскольку компании достигли соглашения с выгодными условиями для греческого рынка. По словам представителей DEPA, благодаря соглашению, компания получает больше возможностей для продолжения предоставления скидок для греческих домохозяйств в ближайшие месяцы, что позволит "преодолеть" значительную часть роста мировых цен на природный газ.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.