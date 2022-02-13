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В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что воздушное пространство страны открыто

В ведомстве также сообщили, что у нескольких перевозчиков есть трудности

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Министерство инфраструктуры Украины заявило, что воздушное пространство страны остается открытым, но при этом признало, что некоторые авиакомпании испытывают трудности, связанные с колебаниями на страховых рынках. Таким образом ведомство прокомментировало в воскресенье сообщение депутата Алексея Гончаренко о возможном закрытию с понедельника воздушного пространства страны в связи с отказом международных компаний страховать полеты над ее территорией.

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"Информация о закрытии воздушного пространства Украины не соответствует действительности. Закрытие воздушного пространства - суверенное право Украины, соответствующее решение не принято", - говорится в сообщении на странице министерства в Facebook. "Большинство авиакомпаний продолжают работу без каких-либо ограничений", - заверяет ведомство. По его данным, в настоящее время 29 иностранных авиакомпаний выполняют рейсы на Украину из 34 стран.

"Некоторые перевозчики испытывают трудности, связанные с колебаниями на страховых рынках", - признает Министерство инфраструктуры Украины. Оно заверило, что украинское государство "готово поддержать авиаперевозчиков и планирует предоставить дополнительные финансовые гарантии для поддержки авиакомпании".

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