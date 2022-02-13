МИД: пассажиров рейса, летевшего в Киев и приземлившегося в Кишиневе, доставят автобусами

КИЕВ, 13 февраля. /ТАСС/. Пассажиры самолета авиакомпании SkyUp, который вынужденно произвел посадку в аэропорту Кишинева, доставят в Киев автобусами. Об этом сообщил в воскресенье представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Готовится доставка украинцев в Киеве автобусами. Для этого в Кишинев уже прибыли четыре автобуса. В течение часа они отправятся на Украину", - написал он в Facebook.

Комментируя вынужденную посадку самолета в аэропорту Кишинева, Николенко добавил, что украинское посольство в Молдавии помогает пассажирам. "Украинские консулы сейчас находятся в аэропорту вместе с гражданами, взаимодействуют с авиатранспортными органами Молдавии и поддерживают связь с представителями авиакомпании. Для пассажиров организовано питание", - отметил представитель МИД.

По его словам, министерство готово оказать максимальное содействие украинским авиаперевозчикам в решении проблемных вопросов, связанных с осуществлением их авиарейсов.

Ранее в воскресенье украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что ее самолет был вынужден приземлиться в Кишиневе вместо Киева, так как ирландская фирма, владеющая самолетом, заявила о запрете на вхождение в авиационное пространство Украины. Как уточнила компания, инцидент произошел 12 февраля. По ее данным, несмотря на попытки авиакомпании и готовность правительственных органов Украины установить контакт с лизингодателем, владелец самолета ответил категорическим отказом как раз в момент, когда самолет был готов направиться в Киев. В авиакомпании отметили, что ее представители смогли договориться о посадке самолета в аэропорту Кишинева, а также организовать трансфер пассажиров в Киев.