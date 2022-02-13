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CNN: Зеленский попросил у Байдена финансовую и военную поддержку для Украины

Президент Украины также пригласил американского коллегу посетить Киев

НЬЮ-ЙОРК, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в беседе со своим американским коллегой Джо Байденом предложил ему как можно скорее посетить Украину. Как сообщает в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве, утвердительного ответа со стороны главы американской администрации не последовало.

В свою очередь источник CNN в американской администрации указывает, что визит Байдена на Украину крайне маловероятен. Во время разговора Зеленский также обратился к Байдену с просьбой предоставить дополнительную финансовую и военную поддержку.

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