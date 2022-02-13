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Глава МИД Франции заявил о единстве с ФРГ в вопросе урегулирования украинского кризиса

Речь идет о дипломатических усилиях для снятия напряженности на Украине

ПАРИЖ, 13 февраля. /ТАСС/. Франция и Германия придерживаются единой позиции в вопросе дипломатических усилий для снятия напряженности на Украине. Об этом заявил в воскресенье глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в своем Twitter.

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"Перед визитом канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев и Москву я провел этим вечером консультации с главой МИД Германии Анналеной Бербок, а позже - с канадской коллегой Мелани Жоли", - написал Ле Дриан. "Мы едины, тверды и солидарны", - подчеркнул он.

Визит Шольца в Киев запланирован на 14 февраля, на следующий день канцлер Германии отправится в Москву. Ранее источник в правительстве ФРГ сообщил журналистам, что визиты канцлера в Киев и Москву будут попыткой добиться деэскалации ситуации.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаГерманияФранцияЛе Дриан, Жан-Ив
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