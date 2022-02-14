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МИД Сербии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину

Дипведомство также призвало граждан находиться "в постоянном контакте" с посольством Сербии в Киеве

БЕЛГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Сербии рекомендовало гражданам республики рассмотреть возможность отъезда с территории Украины. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном в воскресенье.

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"Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Республики Сербия, которые в настоящий момент находятся на Украине, рассмотреть возможность раньше срока покинуть территорию этой страны. Также рекомендуем гражданам Республики Сербия, планирующим ехать на Украину, рассмотреть возможность отложить поездку", - говорится в сообщении.

МИД Сербии призывает своих граждан находиться "в постоянном контакте" с посольством Сербии в Киеве.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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