Главы МИД Великобритании и Израиля обсудили ситуацию вокруг Украины

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Главы МИД Великобритании и Израиля Лиз Трасс и Яир Лапид обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины, а также ход переговоров в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом Трасс написала в воскресенье вечером на своей странице в Twitter .

"Говорили сегодня вечером с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом о серьезной ситуации, касающейся российской агрессии против Украины, а также о переговорах в Вене, которые призваны не допустить появления у Ирана ядерного оружия, - написала Трасс. - Мы углубляем британско-израильские экономические связи и сотрудничество в сфере безопасности с помощью новой двусторонней дорожной карты".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.