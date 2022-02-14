{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутат Бундестага сочла понятными требования России о нерасширении НАТО

Севим Дагделен призвала работать над обеспечением гарантий безопасности для всех сторон и отказаться от бряцания оружием

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Запад на фоне текущей напряженности должен всерьез относится к опасениям всех сторон: и Украины, и России. Об этом заявила корреспонденту ТАСС депутат Бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен.

На эту тему
Как Россия противостояла расширению НАТО на восток
Как Россия противостояла расширению НАТО на восток

"Требования России закрепить договором отказ от принятия Украины и Грузии в НАТО ясны и понятны на фоне расширения альянса на восток вопреки данным в прошлом обещаниям. Предложенная Россией концепция неделимой безопасности может стать хорошей основой для переговоров о будущих мирных отношениях", - считает депутат Бундестага.

"Федеральное правительство должно соответствующим образом работать над обеспечением гарантий безопасности для всех сторон и отказаться от бряцания оружием", - отметила она.

Парламентарий считает, что на Западе нередко придерживаются двойных стандартов в вопросе военных учений. "Когда Россия перебрасывает войска на своей территории, то это расценивается как подготовка к агрессии, а когда США и их союзники задействуют тысячи солдат в маневрах вблизи российской границы от Прибалтики до Черного моря, то такой оценки не следует", - сказала представитель Левой партии.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам и продолжает утверждать, что Россия готовит вторжение на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.

Теги
УкраинаГерманияРоссия
Кризис на Украине
Глава МИД Японии призвал соотечественников немедленно покинуть Украину
Ёсимаса Хаяси заявил, что гражданам нужно немедленно эвакуироваться наиболее безопасным способом
Читать полностью