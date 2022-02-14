Депутат Бундестага сочла понятными требования России о нерасширении НАТО

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Запад на фоне текущей напряженности должен всерьез относится к опасениям всех сторон: и Украины, и России. Об этом заявила корреспонденту ТАСС депутат Бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен.

"Требования России закрепить договором отказ от принятия Украины и Грузии в НАТО ясны и понятны на фоне расширения альянса на восток вопреки данным в прошлом обещаниям. Предложенная Россией концепция неделимой безопасности может стать хорошей основой для переговоров о будущих мирных отношениях", - считает депутат Бундестага.

"Федеральное правительство должно соответствующим образом работать над обеспечением гарантий безопасности для всех сторон и отказаться от бряцания оружием", - отметила она.

Парламентарий считает, что на Западе нередко придерживаются двойных стандартов в вопросе военных учений. "Когда Россия перебрасывает войска на своей территории, то это расценивается как подготовка к агрессии, а когда США и их союзники задействуют тысячи солдат в маневрах вблизи российской границы от Прибалтики до Черного моря, то такой оценки не следует", - сказала представитель Левой партии.

Россия выдвинула США и НАТО требования о гарантиях безопасности, в частности о нерасширении альянса и отводе ударных вооружений. Запад не стал идти навстречу этим инициативам и продолжает утверждать, что Россия готовит вторжение на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже называл такие утверждения пустым нагнетанием напряженности. При этом он не исключил провокаций со стороны Запада и Киева для оправдания таких заявлений.