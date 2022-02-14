Сопредседатель партии ОПЗЖ считает, что Запад ведет экономическую войну против Украины

КИЕВ, 14 февраля. /ТАСС/. Призывы стран Запада своим гражданам покинуть Украину, решения о вывозе дипломатов наносит мощный урон экономике страны, и это является проявлением "войны" против Киева. Об этом заявил сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

"Все то, что сейчас делается в отношении нашей страны западными партнеры, - рекомендации покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения - это равно мощнейшим санкциям", - написал он на своей странице в Facebook. По мнению политика, украинская экономика в ближайшее время может остановиться. Рабинович назвал эту ситуацию "проявлением войны", которую ведет против Украины именно Запад.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Об эвакуации части своих дипломатов и их семей из Украины ранее объявили США, Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Япония и несколько других стран. Украинские власти считают преждевременным такое решение и не видят реальных оснований для этого. Киев заявляет, что не видит подготовки вторжения России на территорию Украины, однако предупреждает, что "риски есть".