Глава ДНР заявил, что Украина быстро перебрасывает полученное от Запада оружие в Донбасс

"Продолжаются поставки вооружения в Киев, и это оружие очень быстро перемещается к линии соприкосновения, на территорию Донбасса, подконтрольного Украине", - сказал Пушилин в понедельник в эфире радио "Эхо Москвы". Он отметил, что переброска в Донбасс оружия, поставленного Украине из-за рубежа, вызывает обеспокоенность на фоне заявлений западных стран о возможном начале военных действий в регионе. Он уточнил, что вывод о переброске Киевом оружия на восток Украины следует из публичных заявлений представителей украинских властей, а также из информации разведки республик Донбасса. "Конфликт гражданский, и конечно, у нас есть и на той стороне люди, которые поставляют нам информацию", - пояснил он.

"В целом ситуация нестабильная", - констатировал глава ДНР. "Ситуация остается сложной, потому что, с одной стороны, мы не видим какого-то слишком большого количества нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, то есть обстрелов массовых нет сейчас. С другой стороны, мы видим большое скопление как личного состава, так и техники, и это количество продолжает увеличиваться", - заявил Денис Пушилин.

Он также отметил, что на Украине действуют иностранные военные инструкторы, которые обучают украинских военных в том числе ведению диверсионных операций. "Поставки оружия, количество инструкторов, которые присутствуют сейчас (на территории Украины - прим. ТАСС), и это не скрывается, афишируется", - перечислил Пушилин. "По нашим данным, это сотни и сотни человек профессиональных диверсантов, профессиональных инструкторов, которые готовят и уже, по их [украинским] данным, подготовили больше 20 тыс. человек, которые могут в режиме боевых действий совершать диверсионные вылазки", - сказал он.

Пушилин уточнил, что речь идет об угрозе уничтожения инфраструктуры в республиках Донбасса. "С учетом [возможного применения] артиллерии, тяжелого вооружения в целом, авиации, может пойти по той траектории, когда будет погибать большое количество гражданского населения. Мы постараемся этого не допустить, но я не исключаю, что придется обращаться за помощью, в том числе военно-технической, к Российской Федерации", - заявил глава ДНР.

На Украину из Литвы в воскресенье была доставлена партия переносных зенитных ракетных комплексов Stinger американского производства, а также другое военное снаряжение, сообщил глава украинского военного ведомства Алексей Резников. В то же время на Украину из США прибыли два самолета с боеприпасами и зарядами для гранатометов, сообщили в американском посольстве. Резников уточнил, что США уже отправили на Украину 17 самолетов с 1,5 тыс. тонн военных грузов.