В Бундестаге выступили за поставку бронетехники на Украину

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета по обороне Бундестага (парламента ФРГ) Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила за поставки бронетехники на Украину, при этом исключив поставки тяжелого вооружения. Об этом она заявила в понедельник в интервью радиостанции Deutschlandfunk в преддверии визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев.

Давление со всех сторон: изменит ли Германия самой себе в вопросе поставок оружия Украине?

"Что касается тяжелого вооружения, я категорически против", - отметила Штрак-Циммерман. "Речь идет о том, что можно было бы поддержать Украину, например, поставив ей бронетехнику", - добавила она. При этом политик уточнила, что бронемашины могли бы быть использованы Киевом для транспортировки раненых. "Такой вариант мог бы предложить Украине канцлер [ФРГ Олаф Шольц]", - подытожила Штрак-Циммерман.

Вместе с тем она заметила, что данная бронетехника была вывезена из Афганистана и готова к дальнейшему использованию. Тем не менее о поставках Киеву тяжелого вооружения, по ее словам, не может быть и речи. "Было бы совершенно неправильным знаком вооружаться в этот момент, так сказать", - констатировала председатель комитета по обороне.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал немедленно предоставить его стране 12 тыс. противотанковых ракет. "Ситуация драматическая, - сказал он. - То, к чему мы должны быть готовы сегодня, - это наихудший возможный сценарий".

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши, стран Балтии и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".

В понедельник Шольц посетит Киев, где, как ожидается, проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во вторник, 15 февраля, канцлер Германии совершит визит в Москву.