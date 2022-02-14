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Шольц заявил, что ФРГ ожидает от РФ срочных шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины

По словам канцлера ФРГ, "дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России"

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Германии ожидает от России срочных шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил в Twitter канцлер ФРГ Олаф Шольц, у которого в понедельник запланирован визит в Киев.

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"Нахожусь на пути на Украину. Сегодня в Киеве и завтра в Москве я продолжу переговоры о по-прежнему очень серьезной ситуации на украинских границах. Для меня важно в Киеве заявить Украине о нашей солидарности и поддержке", - отметил канцлер.

"От Москвы мы срочно ожидаем сигнала о деэскалации. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России, в этом мы единодушны с нашими союзниками", - утверждал Шольц. "Мы столкнулись с очень-очень серьезной угрозой миру в Европе", - считает он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Теги
УкраинаГерманияРоссияШольц, Олаф
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