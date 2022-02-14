Шольц заявил, что ФРГ ожидает от РФ срочных шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины

БЕРЛИН, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство Германии ожидает от России срочных шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщил в Twitter канцлер ФРГ Олаф Шольц, у которого в понедельник запланирован визит в Киев.

"Нахожусь на пути на Украину. Сегодня в Киеве и завтра в Москве я продолжу переговоры о по-прежнему очень серьезной ситуации на украинских границах. Для меня важно в Киеве заявить Украине о нашей солидарности и поддержке", - отметил канцлер.

"От Москвы мы срочно ожидаем сигнала о деэскалации. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России, в этом мы единодушны с нашими союзниками", - утверждал Шольц. "Мы столкнулись с очень-очень серьезной угрозой миру в Европе", - считает он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.