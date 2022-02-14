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Задержание Саакашвили в Грузии

Саакашвили ограничили в свиданиях с членами семьи в тюрьме

Адвокат бывшего грузинского лидера Бека Басилая считает, что это является ответной реакцией властей Грузии после того как, по его словам, 10 февраля стало известно, что Генпрокуратура Украины признала Саакашвили потерпевшим по делу о вероятном ненадлежащем обращении в тюрьме

ТБИЛИСИ, 14 февраля. /ТАСС/. Администрация тюрьмы города Рустави запретила членам семьи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили посещать заключенного более чем один раз в месяц. Об этом в понедельник сообщил ТАСС адвокат бывшего грузинского лидера Бека Басилая.

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"Вам известно, что у Саакашвили нет права пользоваться телефоном. Сейчас стало известно и о том, что члены его семьи смогут посещать его не более одного раза в месяц, раньше их пускали к нему два-три раза", - сказал Басилая.

Адвокат считает, что это является ответной реакцией властей Грузии после того как, по его словам, 10 февраля стало известно, что Генпрокуратура Украины признала Саакашвили потерпевшим по делу о вероятном ненадлежащем обращении в тюрьме. Адвокаты собираются использовать все правовые механизмы, чтобы оспорить решение руководства тюрьмы по ограничению свиданий.

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ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗадержание Саакашвили в Грузии
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