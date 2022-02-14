Саакашвили ограничили в свиданиях с членами семьи в тюрьме

ТБИЛИСИ, 14 февраля. /ТАСС/. Администрация тюрьмы города Рустави запретила членам семьи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили посещать заключенного более чем один раз в месяц. Об этом в понедельник сообщил ТАСС адвокат бывшего грузинского лидера Бека Басилая.

"Вам известно, что у Саакашвили нет права пользоваться телефоном. Сейчас стало известно и о том, что члены его семьи смогут посещать его не более одного раза в месяц, раньше их пускали к нему два-три раза", - сказал Басилая.

Адвокат считает, что это является ответной реакцией властей Грузии после того как, по его словам, 10 февраля стало известно, что Генпрокуратура Украины признала Саакашвили потерпевшим по делу о вероятном ненадлежащем обращении в тюрьме. Адвокаты собираются использовать все правовые механизмы, чтобы оспорить решение руководства тюрьмы по ограничению свиданий.