Минюст Грузии опроверг заявления адвоката Саакашвили о его ограничении в свиданиях

ТБИЛИСИ, 14 февраля. /ТАСС/. Заявления адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Беки Басилаи о том, что его подзащитного ограничили в свиданиях с членами семьи не соответствуют действительности. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении Специальной пенитенциарной службы Минюста республики.

"В отношении осужденного М. Саакашвили никакие ограничения не вводились. В связи с заявлениями адвоката осужденного Михаила Саакашвили разъясняем, что служба никаких новых ограничений не вводила и распространенная информация не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточняют, что Саакашвили отбывает наказание в учреждении закрытого типа, где осужденный имеет право в месяц один раз пользоваться коротким свиданием, а в качестве поощрения - еще одним. Саакашвили также в течение года может иметь долгосрочное свидание и еще одно в виде поощрения.

Экс-президент Грузии находится под постоянным присмотром врачей, он лечится в соответствии с рекомендациями, выдаваемыми медиками, однако отказывается от услуг психотерапевта, добавили в Специальной пенитенциарной службе.

Адвокат Саакашвили ранее в понедельник сообщил корреспонденту ТАСС, что администрация тюрьмы города Рустави запретила членам семьи экс-президента посещать заключенного более чем один раз в месяц. Раньше их пускали к нему два-три раза.

Бывший президент прибыл в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, проходивших в стране в начале октября 2021 года, после чего был задержан и помещен в тюрьму. Там он объявил голодовку, так как считает себя политическим заключенным. Из-за ухудшения состояния здоровья Саакашвили сначала госпитализировали в тюремную больницу, а потом в военный госпиталь города Гори. 20 ноября он заявил о прекращении голодовки. 30 декабря прошлого года экс-президента вновь перевели в тюрьму города Рустави. Экс-президент не раз заявлял, что стал жертвой пыток и бесчеловечного обращения в тюрьме и госпитале. Он также утверждает, что во время лечения в военном госпитале заболел тяжелой неврологической болезнью, которую невозможно лечить в республике.