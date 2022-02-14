Байден и Джонсон обсудили контакты с Россией и Украиной

ВАШИНГТОН, 14 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили в понедельник в телефонном разговоре ход контактов с руководством России и Украины, а также укрепление восточного фланга НАТО и выработку возможных новых санкций в отношении Москвы. Об этом сообщила по итогам беседы двух лидеров пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в распространенном ею письменном заявлении, Байден и Джонсон обменялись мнениями о "недавнем дипломатическом взаимодействии с Украиной и Россией". "Они также рассмотрели продолжающиеся усилия в сфере дипломатии и сдерживания в ответ на продолжающееся наращивание Россией военных [сил] на границе с Украиной и подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркивает Белый дом.

Кроме того, по его свидетельству, президент и премьер обсудили ход "усилий по укреплению оборонительного размещения сил и средств на восточном фланге НАТО" и заострили внимание на "сохраняющейся тесной координации [действий] союзников и партнеров, в том числе в плане готовности навязать жесткие последствия России в случае дальнейшей военной эскалации".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.