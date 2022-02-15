Шведские военные инструкторы из канадской миссии покинули Украину

СТОКГОЛЬМ, 15 февраля. /ТАСС/. Четверо шведских офицеров, участвовавших в канадской миссии Unifier на Украине, покинули страну. Об этом в понедельник сообщают Вооруженные силы Швеции.

"В связи с действиями России на границе с Украиной значительно возросла угроза проведению миссии Unifier. Поэтому канадское руководство приняло решение временно отозвать свой персонал", - утверждается в пресс-релизе.

Участвовавшие в миссии шведы в настоящее время находятся в Польше. ВС Швеции предоставляли персонал канадской миссии с 2018 года.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области. Ранее Оттава объявила, что канадские военные инструкторы продолжат находиться на Украине в рамках операции Unifier до 2025 года. Кроме того, состав миссии будет увеличен со временем с 200 до 400 человек. Кроме того, канадские власти также заявляли о поставках униформы и другого оборудования для украинской армии.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.