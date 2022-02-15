Белый дом не стал комментировать ситуацию с российской фигуристкой Валиевой

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге в понедельник отказалась комментировать ситуацию с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

"Я не буду комментировать это отсюда, советую вам обратиться в комитет, в олимпийский комитет", - сказала она.

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции МОК, WADA и ISU на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.