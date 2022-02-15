Глава Пентагона обсудил с генсеком НАТО дипломатическое взаимодействие с Россией

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник обсудили по телефону дипломатическое взаимодействие с Россией в контексте ситуации вокруг Украины. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Джона Кирби.

По его словам, Остин и Столтенберг говорили "о недавнем дипломатическом взаимодействии с Россией и о необходимости снижения напряженности Россией". Они также "обменялись мнениями относительно важности поддерживания эффективных средств сдерживания и обороны, а также подчеркнули, что действия России в конечном счете приведут к противоположному от задуманного результату - укреплению НАТО и единства в альянсе, готовности к сдерживанию и защите вдоль его восточного фланга".

Как уточнил Кирби, Остин и Столтенберг "сосредоточили внимание на подготовке предстоящей на этой неделе встречи министров обороны стран НАТО и продолжении адаптации альянса в военной сфере <...>". Столтенберг, в частности, отметил усилия Остина, направленные на то, чтобы сделать НАТО "сильнее в политическом плане" и придать альянсу "глобальное видение".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.