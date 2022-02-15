"Левые" ФРГ предложили Меркель в качестве посредника в урегулировании украинского кризиса

"У нее есть авторитет у обеих сторон конфликта, необходимый для того, чтобы успокоить ситуацию", - отметил Барч в опубликованном во вторник интервью медиагруппе "Функе". Правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца (СДПГ), по его мнению, не играет посреднической роли, которую выполняла его предшественница. "Федеральному правительству следовало бы обсудить [это], чтобы вместе с Францией предложить Меркель в качестве возможного мирного посредника между Россией и Украиной", - подчеркнул сопредседатель фракции "левых".

Германия вместе с Францией являются участниками нормандского формата, созданного для урегулирования конфликта на Украине. В 2015 году в Минске Меркель и тогдашний президент Франции Франсуа Олланд выступили посредниками на переговорах по урегулированию украинского кризиса. Тогда лидеры четырех стран (Россия, Украина, Германия и Франция) согласовали комплекс мер по выполнению достигнутых договоренностей, так называемых минских соглашений, которые легли в основу разрешения конфликта на Украине.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

10 февраля в Берлине прошли продолжавшиеся в течение девяти часов переговоры политсоветников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция), по итогам которых не удалось согласовать совместный документ. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак назвал ситуацию патовой. По его словам, от представителя Киева не удалось добиться согласия на прямой диалог с республиками Донбасса о будущем статусе региона в составе постконфликтной Украины. При этом в ходе обсуждения проекта совместного коммюнике украинская сторона наотрез отказалась даже цитировать минские соглашения, отметил он.

Минские соглашения предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, восстановление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор утвержденный в феврале 2015 года комплекс мер по выполнению минских соглашений не реализован. Киев отказывается от воплощения в жизнь политической части договоренностей.

В новость внесена правка (08:01 мск) - исправлен заголовок, правильно - в качестве посредника.