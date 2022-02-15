Глава МИД Австрии раскритиковал отзыв сотрудников посольств разных стран из Киева

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг подверг критике отзыв сотрудников посольств различных стран из Киева на фоне обострения ситуации вокруг Украины, отметив, что Австрия пока не будет эвакуировать персонал своего диппредставительства. Об этом он сообщил в опубликованном во вторник интервью медиагруппе Funke .

"Я считаю, что это сомнительный знак для народа Украины, если заранее вывезти своих дипломатов", - отметил Шалленберг. При этом он добавил, что "сотрудники австрийского посольства должны оставаться там (на Украине - прим. ТАСС) в этот нестабильный период до тех пор, пока это только каким-то образом оправдано". Ранее посольства различных государств, расположенные на Украине, сообщали об эвакуации своего персонала из Киева или о том, что рассматривают такую возможность. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что американское посольство переводится из Киева во Львов. Его численный состав был значительно сокращен в предыдущие дни, из диппредставительства были вывезены в Вашингтон секретные документы.

Глава австрийского МИД также коснулся вопроса предстоящего визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву, выразив надежду на то, что поездка будет способствовать деэскалации ситуации вокруг Украины. "Мы открыты для серьезных переговоров с Москвой, однако мы четко сигнализируем о высокой политической и экономической цене, которую России придется заплатить в случае дальнейшей военной агрессии против Украины", - утверждал Шалленберг. "Я убежден, что канцлер Шольц еще больше придаст вес этой общеевропейской позиции в Москве", - подытожил глава внешнеполитического ведомства Австрии.

Во вторник Шольц совершит визит в Москву, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это будет первая очная встреча двух политиков. Визит Шольца в Москву станет кульминацией в интенсивной дипломатической кампании Берлина, нацеленной на мирное урегулирование кризиса вокруг Украины. Перед поездкой в Москву канцлер Германии посетил Киев.

Кроме того, Шалленберг поддержал власти Германии, которые выступают против предоставления Украине летального оружия, что неоднократно подчеркивали и Шольц, и глава МИД ФРГ Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши, стран Балтии и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.