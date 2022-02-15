Офис Зеленского назвал "правильным сигналом" процесс завершения учений Минобороны РФ

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского воспринял положительно информацию о начале процесса отправки в гарнизоны российской бронетехники после завершения учений Минобороны РФ. Об этом заявил во вторник советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, пишет украинское издание " Лига ".

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"Несомненно, вполне конкретные новости о начале отвода российских подразделений от границы Украины - это правильный сигнал", - приводит издание его слова.

В свою очередь во вторник на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поверит в деэскалацию ситуации, когда увидит отвод российских войск.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и уже во вторник начнут движение в свои воинские гарнизоны. Позднее российское военное ведомство показало видео погрузки бронетехники после завершения учений.