Литва решила направить на Украину военную группу специалистов ПВО

ВИЛЬНЮС, 15 февраля. /ТАСС/. Литва направит военную группу специалистов по противовоздушной обороне на Украину. Об этом во вторник сообщило командование армии балтийской республики.

"На Украину командируется группа из состава батальона ПВО военно-воздушных сил, которая поможет украинским коллегам в освоении переданных Литвой противовоздушных систем Stinger", - говорится в сообщении.

В воскресенье Украина получила из Литвы партию переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Число переданных ракет не уточнялось.

Литва первой из стран НАТО в 2014 году официально признала, что поставила Киеву "элементы вооружения", не уточнив, что имелось в виду. Через некоторое время украинская сторона отметила, что это было "летальное оружие" советского производства. В феврале 2019 года Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы - более 1 млн патронов к автоматам советского производства. В октябре 2021 года кабмин Литвы одобрил поставку Украине бронежилетов и баллистических (разгрузочных) поясов стоимостью €676 тыс.