Столтенберг заявил, что НАТО испытывает "некоторый оптимизм" в связи с сигналами из Москвы

НАТО испытывает "некоторый оптимизм" в связи с сигналами из Москвы, что дипломатические усилия по Украине продолжатся, заявил Столтенберг. По его словам, НАТО пока не видит реальных признаков деэскалации напряженности вокруг Украины.

Также он сообщил, что министры обороны НАТО 16-17 февраля обсудят усиление обороны, с коллегами из Грузии и с Украины - ситуацию в Черноморском регионе. По словам Столтенберга, НАТО готова к проведению совместно с РФ серии заседаний, посвященных теме Украины и контролю над вооружениями.

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