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Шольц заявил, что сообщил Путину о своей обеспокоенности ситуацией на границах Украины

Шольц заявил, что сообщил Путину о своей обеспокоенности ситуацией на границах Украины.

Глава Минобороны ФРГ заверила Украину в оказании дальнейшей поддержки в различных сферах
В германском оборонном ведомстве отметили, что Кристине Ламбрехт ясно дала понять, что ФРГ "неустанно привержена территориальной целостности и суверенитету Украины"
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