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Источник сообщил, что решений на консультациях в ОБСЕ по Венскому документу не ожидается

ВЕНА, 15 февраля. /ТАСС/. Проведение во вторник по запросу Украины консультаций в ОБСЕ в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности о ситуации с перемещением войск вдоль российско-украинской границы должно помочь прояснить позиции, но конкретных решений не ожидается. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС источник в ОБСЕ, представляющий одно из государств - участников этой организации.

"Мы считаем, что данный вопрос пока служит дискуссии без принятия конкретных решений, поскольку стороны так могут высказать оценку в отношении происходящего [на границе]", - сказал дипломатический источник в ответ на просьбу прокомментировать, чего следует ожидать от консультаций по запросу Украины.

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