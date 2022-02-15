МИД Израиля призвал своих граждан как можно скорее покинуть Украину

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Израиля обратилось во вторник к находящимся на Украине гражданам еврейского государства с призывом как можно скорее покинуть страну на фоне "возможной эскалации". Сообщение об этом размещено на портале израильского правительства.

"В свете растущих признаков возможной эскалации МИД вновь призывает граждан Израиля, проживающих на Украине, как можно скорее покинуть страну", - говорится в нем. Отмечается, что сотрудники израильского диппредставительства в Киеве во главе с послом Михаэлем Бродским вместе с прибывшими из Израиля дополнительными работниками продолжают оказывать консульские услуги. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что еще одна группа дипломатов прибудет во вторник в город Львов на западе Украины, чтобы "подготовиться к возможному перемещению посольства".

В этой связи к находящимся на Украине соотечественникам обратился глава израильского МИД Яир Лапид. "Я призываю израильтян, которые все еще остаются на Украине, вернуться домой. Окно возможностей для выезда закрывается. Я горжусь нашими дипломатами в Киеве и подкреплением, прибывшим из Израиля, за ту помощь, которую они оказывают нашим согражданам <...>", - приводит слова Лапида возглавляемое им ведомство.

11 февраля МИД еврейского государства принял решение об эвакуации семей израильских дипломатов с Украины и рекомендовал израильтянам воздержаться от поездок в эту страну.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Так, агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники сообщало, что российское вторжение на Украину может начаться во вторник, 15 февраля. В опубликованном в газете "Политико" материале говорится, что президент США Джо Байден в пятницу в ходе видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что РФ якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник назвал это "беспрецедентной информационной кампанией по провоцированию и нагнетанию напряженности в Европе".