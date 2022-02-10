"Агрессия России против Украины" как пример технологии фейковой политики

Фейковые новости — давно не новинка, а хорошо отработанная технология. Сегодня же мы имеем дело с совершенно новой реальностью — пришло время фейковой политики, основанной на фейковых нарративах, но преследующей вполне реальные цели.

На мой взгляд, именно фейковую политику демонстрирует весь дискурс западных лидеров и СМИ о якобы грядущем российском вторжении на Украину. Все, что мы слышим и видим по этой теме, весь комплекс действий и имитаций действий — все это ее составляющие. Ежедневные заявления президента США Джо Байдена и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о страшных санкциях Запада, которые ждут Россию. Предупреждения генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об усилении восточного фланга альянса и его готовности заставить Россию "заплатить высокую цену" за агрессию. Многословные и бессодержательные ответы США, НАТО и ЕС на конкретные предложения РФ по европейской безопасности. Окончившийся звенящей пустотой "миротворческий визит" президента Франции Эмманюэля Макрона в Москву и Киев. Это все — фейковая политика. Немного теории Фейковая политика строится на изначально сфабрикованном тезисе и сопровождается максимально громким и столь же бессодержательным медийным пропагандистским шумом. Зачастую не содержит даже внутренней логики, что компенсируется интенсивными хаотическими действиями участников. Фейковая политика обычно служит достижению личных целей конкретных политиков и их партий, зачастую в ущерб стратегическим интересам их государств.

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Немного практики Посмотрим, как это выглядит на практике. Тезис о подготовке российского вторжения на Украину изначально был вброшен несколькими западными СМИ, в частности газетой Politico. Она опубликовала в начале ноября 2021 года фотографию, где изображена якобы "концентрация российских сил у границы Украины". Однако в реальности на снимке была изображена воинская часть под Ельней в Смоленской области, находящейся у границы с Белоруссией. А до границы с Украиной оттуда несколько сотен километров. Но это уже было непринципиально, тема была запущена. Последовавшая за этим волна домыслов, слухов, "утечек" и сообщений анонимных источников стала настоящей военной истерией. В прошлом веке именно такая пропагандистская накачка означала подготовку к мировой войне. Но не сегодня. Ибо в информационном мире и войны информационные. Их цель — не завоевать противника, а завоевать внимание и подчинить себе. Либо как минимум парализовать сознание и волю чужого общества. Зачем вторжение? При всем этом никто не может внятно ответить на элементарный вопрос: зачем России нападать на Украину? В Брюсселе, Вашингтоне, Варшаве и Лондоне можно услышать три варианта ответа: чтобы унизить НАТО и Запад; чтобы покарать Киев; чтобы спасти Донбасс. Правда, многие эксперты сходятся во мнении, что унизить Запад больше, чем он это уже сделал сам, вряд ли возможно. Покарать Киев путем оккупации и взять на себя восстановление полностью разоренной страны, которая, по данным Еврокомиссии, "съела" с 2014 года более €17 млрд европейских субсидий, не считая денег МВФ, — малоинтересная перспектива. Спасти Донбасс — да, безусловно; но спасать его надо будет лишь в том случае, если Киев решится на нападение. В сущности, это единственный потенциально возможный сценарий конфликта, и многие отечественные аналитики считают, что США и Запад пытаются реализовать именно его. Словно, создав иллюзию, что Россия — агрессор, они и подтолкнут Киев к нападению, и не позволят РФ выступить с военной помощью. Мне это напоминает 2008 год — нападение Михаила Саакашвили на Южную Осетию, но с поправкой, чтобы в этот раз Россия осталась в стороне. Трагедия и фарс При этом постановка вопроса, мол, Россию можно удержать от ответа на предполагаемые действия Украины угрозами санкций, тоже заведомый фейк. Причем не стоит и сомневаться, что о нем вполне осведомлены западные лидеры. Ведь в 2008 году США и НАТО совершили грубый просчет, полагая, что РФ не решится на военный ответ на авантюру Саакашвили; и с тех пор они вряд ли простили это России. А то, что стало в 2008 году трагедией, сегодня разыгрывается как фарс.

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Сами западные лидеры не верят в возможность неспровоцированной российской агрессии против Украины. "Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение. У них есть озабоченности по безопасности, включая расширение НАТО. Мы должны учитывать их озабоченности по безопасности и говорить о них", — сказал 8 февраля Боррель на пресс-конференции в ходе своего визита в США. В этом же контексте стоит вспомнить ошибку (или фейк) Bloomberg о начале российского вторжения на Украину. Новость с таким заголовком агентство опубликовало в ночь с пятницы (4 февраля) на субботу. Заголовок провисел около получаса, после чего был снят с сообщением о технической ошибке. Агентство случайно выдало заготовку на случай начала войны? Однако, несмотря на всю медийную истерию вокруг темы "вторжения", эта сенсация не вызвала ажиотажа в СМИ, а Вашингтон и Брюссель ее вообще словно не заметили. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, отвечая на мой вопрос по этому поводу, сообщил: "Для нас эта история не проблема, и она осталась в прошлом. Мы заметили это сообщение в медленные часы выходного дня, однако поняли, что это была ошибка с коротким сроком жизни, которую новостное агентство быстро исправило. Она не вызвала особого резонанса и не привлекла внимания СМИ. Ошибки в новостных сообщениях случаются, но очень важно, чтобы эти ошибки были признаны и исправлены". Иными словами, все сразу поняли, что сообщение не имеет реального подкрепления. Как такое возможно, если день и ночь обсуждается угроза российской агрессии? Очень просто, если никто в нее в действительности не верит. А вот в том, что Россия нанесет немедленный ответный удар в случае агрессии Киева против ДНР и ЛНР, сомнений ни у кого на Западе нет. Именно об этом говорят различные западные генералы и эксперты, когда рассуждают, что Россия может закончить войну на Украине, якобы достигнув всех своих целей, в течение 48–72 часов. Два фейковых сценария Вся история с военной истерией вокруг России, видимо, может сейчас развиваться только по двум сценариям. Сценарий первый: у Киева сдадут нервы, и он решится на некую провокацию на Донбассе, на которую России будет сложно не ответить военным путем, за чем последует новый виток уже острейшей конфронтации между РФ и Западом, которая все же не дойдет до военной. Сценарий второй: ничего не произойдет, и Джо Байден под хор других западных лидеров объявит о своей великой дипломатической победе. При этом в первом случае Киев может решиться на агрессию, только всецело уверовав, что Россия не ответит. Второй вариант просто подтвердит, что вся история о российской агрессии — это один бесконечный фейк. Нежелание войны Первый сценарий реального военного конфликта характерен для прошлого, ХХ века. Цель Вашингтона тут — слить ставшую уже бесполезной Украину, нанеся максимально возможный ущерб России и одновременно наведя военную дисциплину (читай — как послушание) в рядах европейских союзников. Кто-то в США и Великобритании, возможно, считает этот сценарий осуществимым, но большинство западных, в первую очередь европейских, политиков видят, что его риски слишком велики. Например, одно дело — говорить о "беспрецедентных санкциях", а другое дело — реально их ввести, с высокой вероятностью единовременно лишиться 40% поставок газа, идущего из России (и это только часть предполагаемых экономических потерь Европы).

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Появляется серьезный риск, что вместо повышения дисциплины в натовском лагере начнется разброд и шатание: от недоуменных вопросов, а почему мы должны страдать из-за Украины, до заключения разного рода сепаратных договоренностей с Россией (чего Брюссель и Вашингтон всеми силами стараются избежать). К этому добавляется понимание, что в военном отношении Россия не понесет сколько-нибудь значительных потерь от такого конфликта. Увы, при всем этом полностью исключить возможность конфликта на Донбассе, к сожалению, нельзя. Всегда существует вероятность провокаций со стороны фанатиков в Киеве или западных спецслужб, где еще слишком много тех, кто не понимает, как работает фейковая политика XXI века. Они мыслят в категориях холодной войны и горячих локальных конфликтов прошлого века, на которых и обучались. Оптимальный сценарий При всем при этом для США и Запада все-таки оптимален второй сценарий — отсутствие войны и объявление о победе над Путиным и спасении Украины. После всей медийной артподготовки Байден вполне сможет уподобиться экс-президенту США Бараку Обаме и получить Нобелевскую премию мира.

С таким предполагаемым развитием событий США реально значительно повысят дисциплину в рядах своих европейских союзников, которые все больше превращаются в сателлитов без права голоса. Им, в свою очередь, предстоит выделять еще больше денег на оборону, чтобы покупать еще больше американского оружия, еще более активно отказываться от дешевого российского газа, высвобождая рынок под дорогой американский, и в любых контактах с Россией всегда спрашивать разрешения Вашингтона. А тех, кто усомнится, можно будет тыкать носом в чуть было не начавшуюся войну в Европе и напомнить, как Вашингтон сумел ее предотвратить. Для НАТО эта фейковая победа станет прекрасной возможностью заставить все западное сообщество забыть о феерическом провале альянса в Афганистане. Собственно, о котором уже словно позабыли. Кто сейчас при слове "НАТО" вспоминает бегство из Кабула и срывающихся с шасси взлетающих американских самолетов афганцев, которые некогда поверили, что в Афганистане будет построена демократия западного образца? Даже Брюссель в этой ситуации сможет гордо расправить плечи и сказать, что, мол, европейцы сыграли свою важную роль в сдерживании России. Причем за все это не надо будет открыто (смотри пункт о последствиях для сателлитов США) расплачиваться, ведь не надо вводить крайне болезненных санкций, не надо рвать отношений с Россией, не надо терять инвестиции, газ и остающийся доступ к российскому рынку. Долгосрочный провал Почему эта победа фейковая? Потому что она позволяет на скорую руку "заштопать" сиюминутные проблемы с рейтингами отдельных политиков, партий, стран и организаций.

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В долгосрочной перспективе все усилия Запада способствовали стратегическому сближению России и Китая и значительному укреплению позиций Москвы на постсоветском пространстве, в частности в Белоруссии, Казахстане и Центральной Азии. Хотя в Европе медийная истерия многими воспринимается очень критически, но она породила страх войны, забытый европейцами. Причем страх не абстрактного периферийного конфликта России и Украины, до которого большинству жителей стран ЕС мало дела, а именно войны между Россией и НАТО — военного столкновения в сердце Европы. Этот страх должен быть направлен на Россию и способствовать сплочению НАТО. Но в реальности он заставляет многих людей задуматься о реальной причине европейских проблем с безопасностью — об абсолютном приоритете интересов США над интересами стран Европы. Частные случаи Именно в этом ключе следует рассматривать визит Макрона в Москву и Киев или заявления президента Хорватии, что военные этой страны будут выведены из контингентов НАТО в случае конфликта с Россией. Кто-нибудь задумался, в каких именно контингентах НАТО сейчас участвуют хорватские военные? Правильный ответ: ни в каких. Как пояснили мне в кругах альянса, хорваты на ротационной основе участвуют в боевой группе НАТО под командованием США в Польше, но, по условиям ротации, в первой половине 2022 года их контингент не присутствует в этой стране. В случае же реального военного конфликта с Россией и мобилизации альянса Хорватия все-таки юридически связана обязательствами по 5-й статье Вашингтонского договора НАТО (все страны блока обязаны принимать участие в боевых действиях для защиты любого из его членов). То есть, чтобы не отправлять своих солдат воевать с Россией, Хорватии придется нарушить базовый договор НАТО и фактически выйти из состава альянса.

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