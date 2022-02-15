Глава МВД Украины назвал 15 февраля "критическим днем" для волны фейков в медиа

"Сегодня будет критический день с точки зрения появления фейков и ложных сообщений, цель которых - нагнетание паники и страха среди нас. Через соцсети будут разгонять апокалиптические новости на любой вкус. Именно поэтому сотни полицейских, пограничников, нацгвардейцев и спасателей обратились к украинцам, чтобы показать на собственном примере: "Мы защищаем, а не паникуем!" - сказал Монастырский в ходе видеообращения, которое опубликовал на YouTube-канале.

Он заверил, что ситуация в стране стабильная и контролируемая. Министр добавил, что с 14 по 19 февраля личный состав полиции переведен на усиленный режим дежурства, под усиленную охрану взяты важные объекты критической инфраструктуры.

В последнее время в странах Запада звучат заявления о якобы возможном вторжении России на украинскую территорию. Кроме того, в западных СМИ периодически называют "даты вторжения", которые регулярно "переносят". В частности, в опубликованном газетой "Политико" материале говорилось, что президент США Джо Байден в ходе видеоконференции с лидерами союзных стран заявлял, что РФ якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля. Эта медийная кампания уже вызвала резкое ухудшение экономической ситуации на Украине, бегство капитала и бизнесменов из этой страны, а также способствовала росту цен на энергоносители в Европе. В частности, в конце января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из страны вывели 12,5 млрд долларов после того, как в информационном пространстве начали появляться сообщения о "вероятном вторжении РФ".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это беспрецедентной информационной кампанией по нагнетанию напряженности в Европе. Он неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать и не представляет угрозы.