Шольц заявил, что путь из кризиса на Украине лежит через выполнение "формулы Штайнмайера"

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Разрешение кризиса на Украине возможно через выполнение "формулы Штайнмайера". Об этом заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал Die Welt .

"Из уважения к только что избранному президенту ФРГ [Франку-Вальтеру Штайнмайеру] стоит сказать, что все едины во мнении, что путь из этой ситуации - это "формула Штайнмайера". Она регулирует последовательность действий", - сказал Шольц.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности. Они предполагают прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. "Формула Штайнмайера" была разработана бывшим главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером как механизм предоставления особого статуса Донбассу на постоянной основе. Минские соглашения остаются нереализованными, так как украинская сторона отказалась от выполнения их политических пунктов, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.