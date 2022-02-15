Шольц повторил, что членство Украины в НАТО не значится в повестке дня

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Членство Украины в НАТО сейчас не значится в повестке дня. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во вторник немецким журналистам после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Трансляцию вел телеканал Die Welt .

"Есть факт, и этот факт в том, что все стороны знают, что членство Украины в НАТО не значится в повестке дня", - отметил он. В этой связи, по его мнению "все должны немного отступить". Шольц высказался против "военного противостояния по вопросу, который не стоит в повестке дня".

До этого аналогичные заявления он сделал во время совместной пресс-конференции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет уже в 2022 году добиться понимания конкретных сроков вступления в НАТО. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление Украины в альянс. Страна также получила статус партнера блока с расширенными возможностями.

Участники прошедшего 14 июня 2021 года саммита НАТО отметили в итоговом заявлении, что Украина и Грузия в будущем смогут стать членами альянса. Вместе с тем в коммюнике ничего не сказано ни о возможных сроках приема этих стран в НАТО, ни о перспективе предоставления им планов действий для членства.

Министерство иностранных дел России 17 декабря прошлого года опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности, ядерных.