Начальники Генштабов ВС северных европейских стран обсудили ситуацию вокруг Украины

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин встретился с коллегами из девяти европейских стран, входящих в состав Объединенных экспедиционных сил, чтобы обсудить ситуацию на российско-украинской границе. Об этом во вторник сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

"Объединенные экспедиционные силы продолжают демонстрировать свою эффективность в вопросе обеспечения европейской безопасности на Крайнем Севере, в Северной Атлантике и Балтийском море. В мире конкуренции и конфронтации жизненно важно, чтобы страны-единомышленницы, как мы, объединялись для защиты общих ценностей и отстаивания правил и свобод, которые составляют основу безопасности и стабильности в Европе", - отмечается в совместном заявлении начальников Генштабов ВС Великобритании, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Эстонии.

"Ситуация на украинской границе и беспрецедентная российская военная активность в Евро-Атлантическом регионе подчеркивают важность того, чтобы Великобритания и наши европейские союзники и партнеры были сплоченными. Мы провели продуктивные переговоры о наших планах на будущее и вновь заявили о своей приверженности безопасности и стабильности Северной Европы", - отметил Радакин по итогам встречи, прошедшей в шведском городе Лулео.

Созданные в 2014 году Объединенные экспедиционные силы под командованием Великобритании не являются постоянными войсками. Участвующие в них страны периодически проводят совместные военные учения.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.